الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة على أغلب الأنحاء

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية في أغلب المحافظات، إذ تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنّ اليومَ سيشهد امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في محافظات السواحل الشمالية للبلاد.

معدلات طبيعية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "قيم الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وقد تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، ولكن بأرقام طفيفة من درجة إلى 2 درجة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وبالتالي، فإن إحساسي بالطقس في فترة النهار حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وأقل حرارة ومعتدل تمامًا في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة جنوب الصعيد". 

الأرصاد استقرار الاحوال الجوية القاهرة الكبرى الدكتورة منار غانم طقس الأحوال الجوية

مواد متعلقة

"ازدواجية المعايير وتزييف الحقائق".. الإعلام الأمريكى بين حرب أوكرانيا والإبادة فى غزة

وزير الخارجية الليبى الأسبق: مصر لديها تكوين خاص وإرادة عاقلة منذ قديم الزمن

خبير سياحى: المقومات السياحية المصرية متنوعة وكثيرة جدًا

رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.. أرقام إيجابية لاقتصاد مصر (فيديو)

فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

انفجار صاروخ فى منطقة مفتوحة بمستوطنة علوميم أُطلق من شمال غزة

الكرملين: عواقب قانونية لا تنتهى حال الاستيلاء على الأصول الروسية

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم