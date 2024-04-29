بلينكن: زيادة المساعدات لغزة خلال الفترة المقبلة.. والهجوم الإيرانى على إسرائيل نقطة تحوُّل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد الحلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، مضيفًا: "سنبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف خلال كلمته باجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شدد على إسرائيل ضرورة السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستزيد خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "الإدارة الأمريكية تعمل على مواجهة التصعيد بالمنطقة على المستويين السياسي والعسكري، والهجوم الإيراني على إسرائيل يمثل نقطة تحول خطيرة للاستقرار في المنطقة".