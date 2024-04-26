أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل

أكد أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، أن الجهد المصري مثمر واستطاع تقريب وجهات النظر وخلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن مصر تضع وقف إطلاق النار كأولوية قصوى لأي جهد يجري الآن في قطاع غزة، لأن هذه الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي هى المرض الحقيقي، هذا المرض الذي ينتج عنه كل الأعراض سواء فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية أو إمكانية تمدد وتوسع الحرب في الإقليم العربي أو الشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ البداية بهدف تأمين هذه المساعدات، ووصولها بشكل كامل إلى كل أبناء القطاع.