الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر تعمل على تحقيق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط

الدولة الفلسطينية
الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تعمل دائمًا على أن يتحقق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مع المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها الكثير من المواقف القوية والملحوظة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هذا العدوان الأخير.

وتابع: "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها الأساسية من الحرب في غزة، ولكنها في الوقت ذاته حولت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، حيث أصبحت إسرائيل الآن تسعى إلى إنهاء هذه القضية لصالحها".

مصر الدولة الفلسطينية القدس

مواد متعلقة

1500 مشروع.. "التعليم" تستعرض جهودها فى تقليص الكثافات بالفصول الدراسية

كاتب صحفى: الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطينى وإنهاء الحرب لم تتوقف أبدا

تقدم ملحوظ فى وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن هدنة غزة

أنغام في عيد النصر: "كل سنة وريسنا بخير وسيناء حرة"

تامر حسنى يتألق بحفل ذكرى تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

العرجانى: الرئيس السيسى وفر لنا مقومات النجاح والتى تظهر فى تطوير البنية التحتية

منذر رياحنة: رمال سيناء ارتوت بدم رجال القبائل والجيش والشرطة

وزيرة التضامن: أرض سيناء لها أهمية جغرافية واقتصادية كبيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفى.. ما تأثير تغير الساعة البيولوجية على الجسم؟

إصابة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير ونقله إلى المستشفى

موعد إجازة عيد الاضحى 2024 في مصر وشم النسيم

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا