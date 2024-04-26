خبير علاقات دولية: مصر تعمل على تحقيق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تعمل دائمًا على أن يتحقق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مع المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها الكثير من المواقف القوية والملحوظة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هذا العدوان الأخير.

وتابع: "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها الأساسية من الحرب في غزة، ولكنها في الوقت ذاته حولت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، حيث أصبحت إسرائيل الآن تسعى إلى إنهاء هذه القضية لصالحها".