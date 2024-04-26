1500 مشروع.. "التعليم" تستعرض جهودها فى تقليص الكثافات بالفصول الدراسية

قال اللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم، إنه تم تسليم 8236 مشروعًا بالإضافة إلى وجود 1500 مشروع جديد لتطوير الأبنية التعليمة منها 525 تم طرحها فعلًا.

وأضاف "سالم" في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أنه تم إنشاء 4 مدارس تشبه التجريبي ولكنها تقوم بيوم كامل وسيتم التوسع فيها لتكون أكثر من 100 مدرسة، مشيرًا إلى وجود مدارس يابانية بعدد 75 مدرسة، حيث تم تشغيل 55 مدرسة، وهناك 22 مدرسة سيتم تشغيل 3 منها في سبتمبر 2024 وسيتم تشغيل بقيتها في سبتمبر 2025.

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى وجود نحو 22 مدرسة في 15 محافظة من مدارس المتفوقين منها مدرسة جارٍ العمل عليها في محافظة شمال سيناء، كما تم طرح 3 مدارس في 3 محافظات وهي: أسوان ومطروح وجنوب سيناء، موضحًا أنه بذلك لم تكن هناك محافظة ليست فيها مدرسة متفوقين.