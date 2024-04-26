الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: العلاقات الدولية الآن قائمة على تحقيق المصالح الشخصية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية الدبلوماسية تسير على قدم وساق لوضع  القضية الفلسطينية على طاولة الساحات الدولية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات الدولية الآن قائمة على تحقيق المصالح الشخصية وازدواجية المعايير، ولهذا تطالب الدولة المصرية باستمرار تطبيق القوانين الدولية بقدر من العدل.

ولفت طارق البرديسي إلى أن القضية الفلسطينية لبثت فينا من عمرنا سنين دبلوماسيًا وأمنيًا ووجدانيًا، فكانت لمصر تلك التطورات المتكاملة، وأتصور أن مصر من خلال تلك القيادات والزعامات والمؤسسات لها هذه الرؤية الموضوعية الاحترافية التي تريد الاستقرار والتنمية والسلام للجميع.

الجهود المصرية القضية الفلسطينية

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