الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدير مهرجان القاهرة: المهرجان ولد كبيرا واستمر هذا الوضع لنصف قرن تقريبا

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الناقد السينمائي عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة، إن مهرجان القاهرة السينمائي ولد كبيرا واستمر هذا الوضع لنصف قرن تقريبا.

وأوضح خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنه سيستغنى عن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، حتى يستطيع التركيز في عمله الجديد كمدير لمهرجان القاهرة السينمائي، لافتًا أن مهامه في الوظيفتين تعود إلى وزارة الثقافة، الأمر الذي سيخدم المصلحة العامة للدولة.

وتابع: "بدأنا في عمل جرد للأفلام التي كانت ستعرض في الدورة الملغاة، حتى نعرضها في الدورة المقبلة، وسنحافظ على التكريمات".

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، إقامة الدورة الـ45 وذلك في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

وكان قد تم تأجيل إقامة الدورة 45 العام الماضي بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وذلك على إثر الأحداث التي اندلعت في قطاع غزة.

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