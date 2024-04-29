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القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار على المناطق الشمالية الغربية لغزة

زوارق الاحتلال الحربية
زوارق الاحتلال الحربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام فلسطيني، أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

واستشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

طائرات الاحتلال

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية؛ ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، وفقًا لما ذكرته "وفا".

كما استشهد 6 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الخواجات، ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة الفلسطينية.

غزة الزوارق الحربية المناطق الشمالية الغربية لاحتلال الإسرائيلي رفح رفح الفلسطينية

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