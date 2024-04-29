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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إجراء عمليات إنزال للمساعدات في غزة مع الأردن

عمليات إنزال للمساعدات
عمليات إنزال للمساعدات في غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية، الإثنين، أنهما قاما بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، إنها قامت مع القوات الجوية الملكية الأردنية بعملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة في 28 مارس الساعة 1:15 ظهرًا (بتوقيت غزة)، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فقد تضمنت العملية المشتركة توفير الغذاء الأردني و4 طائرات أمريكية من طراز C-130.

وأشارت القيادة إلى أن الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أسقطت أكثر من 25،000 وجبة جاهزة للأكل، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تسليم أكثر من 13،080 وجبة مكافئة من الإمدادات الغذائية الأردنية.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه حتى الآن أسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من 1110 أطنان من المساعدات الإنسانية.

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