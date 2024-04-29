وزير الخارجية السعودى ونظيره الأمريكى يبحثان وقف إطلاق النار فى غزة

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في الرياض، جهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستُشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية؛ ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، وفقًا لما ذكرته "وفا".

كما استُشهد 6 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الخواجات، ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

واستُشهد 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة أبوطه في رفح جنوب قطاع غزة الفلسطينية.