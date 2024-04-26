وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره الهولندي مستجدات الأوضاع في القطاع

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، مع وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية.

وأطلع رئيس الوزراء، الوزيرة الهولندية على خطط الحكومة لتعزيز الجهود الإغاثية وتلبية الاحتياجات الطارئة، والإصلاح المؤسسي، مشددا على أهمية دعم الحكومة ومساندتها لإنجاح مهامها.

وثمن رئيس الوزراء موقف هولندا عبر الاتحاد الأوروبي الرافض لجرائم المستعمرين ضد أبناء شعبنا.

كما شكر رئيس الوزراء هولندا على تقديمها مساعدات إغاثية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، داعيا الحكومة الهولندية لاستئناف تمويلها لـ"أونروا"، وذلك لدورها الهام في تقديم الخدمات للاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

من جانبها، أكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين، وأهمية تحقيق السلام، وهنأت رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وبدء مهامها، مرحبة ببرامجها الإصلاحية، ومشيرة الى أنها ستزور فلسطين قريبا للتباحث في مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.