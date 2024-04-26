فايز فرحات: لا توجد مؤشرات عملية على تحقيق إسرائيل أهدافها بغزة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا توجد مؤشرات عملية على تحقيق إسرائيل أهدافها بغزة أو حتى قدرتها على تحقيقها.

وأوضح فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن أهم دلالات المرحلة التي نعيش فيها الآن هي عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب، لافتًا أن أحد دلالات المرحلة أيضا هو عجز الجانب الإسرائيلي عن تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها في بداية العدوان على غزة.

وأضاف أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحرب على قطاع غزة، لا تهدف لإعادة هيبة دولة الاحتلال، ولكن الهدف الحقيقي من هذه الحرب تجنب محاكمته وتحميلة المسؤولية ما يحدث في عملية "طوفان الأقصى"، وإعادة بناء فرص وجوده مرة أخرى في الحياة السياسية في دولة الاحتلال، خاصة وأن "نتنياهو" ليس رقمًا سهلًا في الحياة السياسية الإسرائيلية.