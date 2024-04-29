مدبولى: أى هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، إن أهم فعل علينا اليوم هو أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي أي اعتداء على رفح ، مؤكدًا أن الوضع في رفح اليوم هو أنه لدينا 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة 250 ألفا في مدينة رفح.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مشاركته في في المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح، موضحا أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.