الجمعة 26 أبريل 2024
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أستاذ علوم سياسية: حالة فوضى سياسية وعسكرية بإسرائيل للتداخل المهام بينهما

غزة
غزة

أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك حالة من الفوضى السياسية والعسكرية بإسرائيل مرتبطة بالتناقض والتداخل في المهام، موضحًا أن ما يجري الآن في قطاع غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، رغم التصريحات العبثية الصادرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن المكون البشري أهم عنصر للقضية الفلسطينية، لذلك تهتم مصر كثيرًا باستمرار وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، فعلى المجتمع الدولي مسئولية كبيرة لحماية الفلسطينيين، في ظل الرفض القاطع لأي إجراءات إسرائيلية ضد ذلك.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل مجموعة كاملة من الباحثين والأكاديميين قبل أسبوعين من إجراء محكمة العدل والهدف من اللجنة تكوين حائط صد لإسرائيل تجاه ما سيحدث وتبييض وجه إسرائيل ومواجهة الاحتجاجات القانونية.

وفي سياق متصل، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أغلقوا ملف قضيةٍ بسبب عدم تقديم إسرائيل الأدلة الكافية.

إسرائيل الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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