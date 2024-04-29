مدبولى: الحكومة تتحمل تكلفة 9 ملايين لاجئ فى مصر

بـ 10 مليون دولار سنويًا..

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمساعدات وكل الدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية ومن البلدان الأخرى، التي قدمت مساعدة لبعض المصابين الفلسطينيين واستقبلتهم في بلادهم مقدمة لهم العلاج الطبي.

وأضاف، خلال مشاركته في المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: "آلاف الأشخاص من فلسطين في مصر تم علاجهم في مستشفياتنا، ونحن لا نسمى الوافدين إلينا باللاجئين بل هم ضيوف، ومصر تستضيف 9 ملايين لاجئ من المنطقة بأكملها ومن القارة الإفريقية بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان، واحتسبنا التكلفة المباشرة لاستضافة الـ9 ملايين هى أكثر من 10 ملايين دولار سنويًا، ونتحمل كحكومة هذه التكلفة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها كمنطقة".