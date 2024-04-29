تفاصيل الفوز بـ8 ميداليات متنوعة في ختام بطولة مراكش الدولية

كشف الكابتن شعبان الخطيب، رئيس بعثة مصر في بطولة مراكش الدولية، تفاصيل الفوز بـ8 ميداليات متنوعة في ختام البطولة، قائلا: "بالأمس انتهت الفعاليات، وحققنا إنجازا تاريخيا بالفوز بهذا العدد من الميداليات".

وأضاف الخطيب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "فزنا بـ3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيات، والبعثة مشاركة بـ6 لاعبين جميعهم فازوا بميداليات".

البطولة ستكون مؤهلة لبارالمبياد باريس

وأشار رئيس بعثة مصر في بطولة مراكش الدولية، إلى أن هذه البطولة ستكون مؤهلة لبارالمبياد باريس، معقبًا: "أتمنى أن يكلل الله مجهودنا في باريس ونرفع اسم مصر في المحافل الدولية".

وتابع: "ألعاب القوى أم الألعاب لأنها تشمل ألعابا كثيرة، وهي نفس ألعاب الأصحاء مع بعض الاختلافات مثل الفئات الطبية الكثيرة لدينا واختلاف أرقام سباقات الجري، كما أن بعض المنافسات نلعبها بكراسي متحركة".