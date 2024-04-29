الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. تدشين "سينما المكفوفين" في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (فيديو)

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم

قال الفنان محمد جلال، مؤسس سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنه أخبر الإعلامية المغربية هناء العايدي منذ عامين برغبته في تدشين سينما للمكفوفين بمصر، فأفصحت له عن التقنية المستخدمة في المغرب. 

وأضاف جلال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "اقترحت سينما المكفوفين على إدارة الهرجان ورحبت بذلك، وهناك 3 طرق، أولا عرض الفيلم في ظل وجود مترجم للصورة على أن يحصل كل متفرج على سماعة". 

هناك مواصفات للأفلام التي نعرضها

وأوضح مؤسس سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أن الطريقة الثانية ما بين كل مشهدين توجد فترة صمت لشرح الصور أو أهم ما في الصورة، وطبقنا هذه الطريقة في المهرجان، وكان الحضور من كل الناس وليس المكفوفين فقط، وفوجئت بردود الأفعال. 

وواصل: "هناك مواصفات للأفلام التي نعرضها، أولا يجب ألا يكون الحوار كبيرا، ثانيا الأفلام يجب أن تكون مصرية حتى لا نضطر إلى ترجمة الأفلام الأجنبية، ونطور في الفكرة حتى تكتمل بعد تطبيقها لأول مرة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير".

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الإسكندرية الفيلم القصير تدشين سينما المكفوفين سينما المكفوفين

مواد متعلقة

الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة على أغلب الأنحاء

"ازدواجية المعايير وتزييف الحقائق".. الإعلام الأمريكى بين حرب أوكرانيا والإبادة فى غزة

وزير الخارجية الليبى الأسبق: مصر لديها تكوين خاص وإرادة عاقلة منذ قديم الزمن

خبير سياحى: المقومات السياحية المصرية متنوعة وكثيرة جدًا

رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.. أرقام إيجابية لاقتصاد مصر (فيديو)

فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

انفجار صاروخ فى منطقة مفتوحة بمستوطنة علوميم أُطلق من شمال غزة

الكرملين: عواقب قانونية لا تنتهى حال الاستيلاء على الأصول الروسية

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي.. والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم