خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية فى أولوية السياسة الخارجية المصرية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة دينيس بيتشيروفيتش، رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، إلى مصر، لها أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالات.

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيارة تأتي في سياق التحديات الكبيرة التي واجهت الشرق الأوسط في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومخاوف التصعيد الإقليمي في المنطقة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية في أولوية السياسة الخارجية المصرية.

وأشار إلى أنه من حيث الدلالات تعكس حقيقة واضحة وهي الانفتاح، وتنويع الدوائر السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانفتاح على كل الدول، وبناء شركات اقتصادية واستراتيجية، من أجل تعزيز التنمية في الداخل.

البوسنة والهرسك تمثل دولًا مهمة فى منطقة جنوب شرق أوروبا

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن البوسنة والهرسك تمثل دولا مهمة في منطقة جنوب شرق أوروبا، موضحا أن هذه المنطقة شهدت طفرة كبيرة، ومصر تنفتح على دول وسط وشرق أوروبا، ما يوضح المساعى المصرية، من أجل بناء هذه الشركات المختلفة.