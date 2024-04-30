الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حزب الله اللبنانى يقصف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون بمستوطنتى أفيفيم ودوفيف

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني يقصف مبنيين

أعلن حزب الله اللبناني عن قصف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف، وحقق إصابات مباشرة، بحسب نبأ  عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

 تنفيذ هجوم ناري مركز على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها

وكان قد أعلن حزب الله في لبنان، أمس، عن تنفيذ هجوم ناري مركز على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود إسرائيليين وآلياتهم في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي من الجنوب اللبناني في اتجاه شمال إسرائيل، والعكس أيضًا، منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 380 شخصًا على الأقل من بينهم 252 عنصرًا في حزب الله و72 مدنيًا، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

حزب الله اللبناني قصف إصابات مباشرة إسرائيليون هجوم ناري قذائف المدفعية

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