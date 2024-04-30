الثلاثاء 30 أبريل 2024
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توقيت له دلالة.. أستاذ علوم سياسية يتحدث عن الاتصال بين الرئيس السيسي وبايدن

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، إن اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إذ جرى مناقشة آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الاتصال يعكس أهمية مصر ودورها في المنطقة، وما تبذله من جهود مكثفة لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها الإقليم، وبالأخص الأزمة المثارة في غزة منذ 7 أشهر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الاتصال يؤكد العلاقات الوثيقة والمتميزة التي يطلق عليها علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، موضحا أن التوقيت له دلالة حيث أن هذا الاتصال يأتي في فترة يجرى فيها التصعيد العسكري من جانب إسرائيل في غزة، وتهديد باجتياح رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر قامت بدور مهم، بهدف التقرب بين وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، وتبذل جهود مكثفة من أجل التواصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات.

استاذ العلوم السياسية الرئيسين السيسي وبايدن قطاع غزة اطلاق النار المساعدات

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