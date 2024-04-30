استشاري صحة نفسية يوضح كيفية تفادى مخاطر إدمان الأطفال لـ "السوشيال ميديا"

وجه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عدة نصائح لتفادي مخاطر إدمان الأطفال لـ "السوشيال ميديا"، ومنها ضرورة وضع قوانين حول عدد الساعات التي يمارسها الأطفال أمام الهاتف، وشكل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع عمر ووعي الطفل، بالإضافة إلى تفعيل نظام المراقبة الأبوية الإلكترونية.

وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن اتساع السلوك الإنساني في حياة الأطفال يقلل ويلغى استخدام السوشيال ميديا، موضحا: "لو أولادي مشتركين في الكشافة، وعندها رحلة زيارة قناة السويس الجديدة لمدة أسبوع بياخدوا منهم الموبايل"، ويمارسون أنشطة يدوية، يتعلمون إسعافات أولية، ومهارة التواصل مع الأخرين، يمارسون نشاطا رياضيا، مشيرا إلى أنه عندما يعود إلى المنزل يدرك أن هذا الهاتف شيء افتراضي جاف خالي من السلوك الإنساني فيتركه.

تفعيل نظام المراقبة الأبوية

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أنه يجب الحوار الدائم مع الطفل حول ما يشاهده وما يعتقده لاكتشاف أي مشكلة عند أطفاله، مؤكدا أنه يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأطفالهما ولا يقضيان ساعات طويلة أمام شاشة الهاتف.