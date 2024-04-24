الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رحلة الحج.. أوراق مهمة لا تذهب إلى المطار دونها

الحج
الحج

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن أبرز الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024، والتي سيحتاجها الحجيج في المطار ومنافذ السفر المختلفة، لتسهيل السماح لهم بمغادرة البلاد إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن خريطة تحركات الحجاج في المطار قبل السفر للسعودية لا تزال قيد الدراسة والتنفيذ بالتعاون مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وميناء القاهرة الدولي والشركة المصرية للمطارات.

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  الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024

أكدت، أن الأوراق المطلوبة لتسهيل سفر الحجاج المصريين تتضمن التالي:

  • جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عام من أول مارس المقبل 2024.
  • صورة إيصال سداد تكاليف الحج.
  • صورة شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.
  • البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول.
  • فيش حج مميكن.
  • بيان الموقف من التجنيد للذكور.
  • تصريح سفر من جهة العمل.
  • شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
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باسل السيسى: أسعار الحج السياحي البرى تبدأ من 195 ألف جنيه

وكشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن مسئولي الشركات موجودون حاليًا بالمملكة العربية السعودية، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالخدمات التي تقدم للحجاج.  

وأكد السيسي، أن بعثة الحج السياحي متواجدة حاليًا بمكة المكرمة والمدينة، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للحجاج المصريين، وإنهاء عقود التسكين والنقل والمناسك في منى وعرفات.

وأوضح أن الشركات السياحية تنتظر الموافقة رسميًا على الإجراءات التي انتهت منها البعثة، مضيفًا أنه بمجرد الحصول على الموافقة سيتم تسجيل كل البيانات على بوابة الحج الإلكترونية لوزارة الحج السعودية، على أن يتم فور الانتهاء من التسجيل بدء إصدار تأشيرات الحج والاستعداد لسفر الحجاج المصريين. 

وتابع أنه من المقرر أن تعود بعثة الشركات السياحية والحج السياحي الأسبوع المقبل إلى مصر، للبدء في الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج المصريين، وإنهاء كل الإجراءات المتبعة من المنافذ المصرية.  

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