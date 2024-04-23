الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصادر بـ"الشركات السياحية": الطعون على انتخابات الغرفة لن تؤثر على سيرها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت مصادر بغرفة الشركات السياحية، إن الطعون المقدمة من بعض شركات السياحة، لن تؤثر على سير الانتخابية التكميلية بالغرفة، خاصة وأن جميع الغرف كانت تعمل منذ سنوات من خلال لجان تسيير الأعمال.

أضافت المصادر لـ"الدستور"، أن لجان تسيير الأعمال قدمت كل ما لديها لخدمة الغرف، إلا أن الانتخابات هي المسار الشرعي لتحقيق التوازن النجاح خلال الفترة المقبلة.

أكدت أن اللجنة التي تم تشكيلها للانتخابات برئاسة أسامة عمارة، تفرز وتراجع  كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين اللذين تقدموا للترشح، للتأكد من سلامة إجراءات الترشح، ومن المقرر رفع كشوف المرشحين وأوراقهم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستكمال باقي الإجراءات، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 22 مايو المقبل.

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وكان تقدم باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بأول طعن رسمي على الدعوة للانتخابات التي أصدرها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مؤكدا في طعنه أن قرار الوزير للتصنيف الفئوي ودعوته للانتخابات قد شابهما العوار وخالفا صحيح القانون، مطالبا بإلغاء الدعوة ووقف الانتخابات.

‏وأضاف السيسي، في دعوى قضائية تقدم بها لمجلس الدولة، أن قرار الوزير بالتصنيف الفئوي خالف القانون رقم 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، حيث أن القانون قد قسم الشركات بناءا على طبيعة النشاط ‏وليس حجم الأعمال، موضحا أنه بحسب القانون فإن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات هي “أ، وب، وج”، ولكل منها تصريح بأنشطة معينة يمكنها القيام بها، ‏وهيما بين تنظيم رحلات وجولات سياحية لمجموعات وأفراد داخل مصر وخارجها، أو إصدار تذاكر الطيران والملاحة البحرية ونقل الأمتعة، ثمالنقل الداخلي.

بدوره، قال علاء الغمري، عضو غرفة الشركات السياحية، إن لائحة الانتخابات التي أصدرها الوزير معيبة وتهدم الغرفة، وخصوصا إقصاء السياحة الدينية منها، ورجالها “لهم الفضل” في قوة الغرفة المادية والسياسية.

أضاف الغمري أن لائحة الانتخابات بها الكثير من العوار القانوني، متابعا،  أن الانتخابات التي يتم الاستعداد لها تعتبر مضيعة للوقت.

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