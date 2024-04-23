الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غادة شلبى: السوق الصينية إحدى أهم الأسواق السياحية التى تستهدفها الوزارة

غادة شلبى نائب وزير
غادة شلبى نائب وزير السياحة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين القيادة السياسية في مصر والصين تنعكس إيجابًا على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية.

وأكدت أيضًا أهمية السوق الصينية حيث تعد إحدى أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة، مشيرة إلى زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر خلال عام 2023 بنسبة 254% مقارنة بعام 2022.

نائب وزير السياحة تلتقي سكرتير الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة خه بي الصينية


 

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وزير السياحة يستعرض مستجدات الخطة التنفيذية لتحسين التجربة السياحية

الصين تروج للمنتج الثقافى برعاية السفارة  

جاء ذلك خلال مشاركتها الحفل الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية في مصر بأحد الفنادق المطلة على أهرامات الجيزة، وذلك للترويج السياحي والثقافي والتجاري لمقاطعة خه بي الصينية.

واستعرضت غادة شلبي التسهيلات التي تقدمها مصر في تأشيرات دخول السائحين إليها لا سيما السوق الصينية ومنها إمكانية الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول من المنافذ المصرية، وكذلك تعزيز خطوط الطيران بين مصر والصين.

وأشارت إلى المعرض الأثري المؤقت المقرر إقامته بمتحف شنغهاى بالصين في يوليو المقبل بعنوان (قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة) والذي من شأنه أن يسهم في تعريف الصينين بشكل أكبر بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة والترويج السياحي لمصر في الصين.

كما أشارت إلي حرص مصر على منح تسهيلات للمستثمرين في مجال السياحة في ضوء خطتها لتشجيع الاستثمار في زيادة الطاقة الفندقية وبما يسهم في تحقيق المستهدفات في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

ووجهت الدعوة من خلال Yuefeng والسفير الصيني، للحث وتشجيع الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في مجال السياحة خاصة في المجال الفندقي في نطاق السياحة الثقافية وإنشاء عدد من الفنادق الثابتة أو العائمة.

وكان قد تضمن الحفل بعض العروض من الفنون الفلكلور المصري والصيني، وعرض فيلم قصير عن أبرز ملامح المقاطعة الصينية.

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