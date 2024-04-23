الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

نائب وزير السياحة تلتقى سكرتير الحزب الشيوعى الصينى بمقاطعة خه بى الصينية

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة خلال المشاركة

التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ني يوفينج NI Yuefeng، سكرتير الحزب الشيوعي الصيني، في مقاطعة خه بي الصينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، وبحضور السفير Liao Liqiang، سفير جمهورية الصين الشعبية لدي مصر.

وقد شارك في حضور اللقاء عدد من مسئولي السفارة وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على أهمية الشراكة بين دولتي مصر والصين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات، حيث أن الصين تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر، وتشهد العلاقات بينهما تطورًا كبيرًا في عدة مجالات خاصة في السياحة والآثار.

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ومن جانبها، تحدثت غادة شلبي عن إمكانية بحث عمل توأمة بين هذه المقاطعة الصينية وإحدى المحافظات السياحية المصرية بما يسهم في الترويج السياحي وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والثقافية لكل منهما وهو ما سيكون له أثر بالغ على نمو الحركة السياحية بين البلدين.

وفي هذا الشأن، أثنى NI Yuefeng والسفير الصيني على هذا المقترح، وتم الاتفاق على أن تتم دراسة سبل تنفيذه على أرض الواقع.

وقد جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة  غادة شلبي، نيابة عن  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في الحفل الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية في مصر بأحد الفنادق المطلة على أهرامات الجيزة، وذلك للترويج السياحي والثقافي والتجاري لمقاطعة خه بي الصينية.

وشاركت أيضًا في حضور معرض الصور والمنتجات اليدوية الذي تم تنظيمه على هامش الحفل للترويج السياحي والثقافي والتجاري المشترك بين البلدين.

وقد شارك في حضور الحفل  أحمد سعد، المدير التنفيذي لهيئة إدارة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والسفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر لدي الصين الأسبق ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وZhang Yi، المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، وعدد من مسئولي مقاطعة خه بي الصينية.

وقد تضمن الحفل بعض العروض من الفنون الفلكلور المصري والصيني، وعرض فيلم قصير عن أبرز ملامح المقاطعة الصينية.

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