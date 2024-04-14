الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وصلت لـ100%.. ارتفاع الإشغالات الفندقية بالمدن السياحية

الإشغالات الفندقية
الإشغالات الفندقية ترتفع في مصر

شهدت المدن السياحية إقبالا ملحوظا خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي أدت إلى ارتفاع الإشغالات الفندقية والتي وصلت نسبتها إلى 100%.

وقال حسام هزاع الخبير السياحي إن الإشغالات الفندقية بفنادق البحر الأحمر وصلت خلال عيد الفطر إلى 100%، بينما كان متوسط الإشغالات في شرم الشيخ يصل إلى 70%، موضحا أن العين السخنة بلغت النسبة في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية إلى 100%، بالإضافة إلى الإقبال على عروس الأبيض المتوسط الإسكندرية.

وأرجع هزاع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" زيادة الحركة السياحية إلى التدفقات الخارجية للسياحة المصرية من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى نشاط حركة السياحة الداخلية حيث إن أغلب المصريين استغلوا طول فترة إجازة عيد الفطر المبارك واستغلالها لقضائه في إحدى المدن الساحلية.

وأوضح هزاع أن هناك إقبالا من أسواق ألمانيا وأسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أن هناك تدفقات سياحية من الأسواق العربية.

المدن السياحية العيد عيد الفطر المبارك الاشغالات الفندقية شرم الشيخ البحر الاحمر

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

"خطف وقتل ومخدرات".. مصير المتهم فى قضية حبيبة الشماع

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟