وصلت لـ100%.. ارتفاع الإشغالات الفندقية بالمدن السياحية

شهدت المدن السياحية إقبالا ملحوظا خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي أدت إلى ارتفاع الإشغالات الفندقية والتي وصلت نسبتها إلى 100%.

وقال حسام هزاع الخبير السياحي إن الإشغالات الفندقية بفنادق البحر الأحمر وصلت خلال عيد الفطر إلى 100%، بينما كان متوسط الإشغالات في شرم الشيخ يصل إلى 70%، موضحا أن العين السخنة بلغت النسبة في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية إلى 100%، بالإضافة إلى الإقبال على عروس الأبيض المتوسط الإسكندرية.

وأرجع هزاع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" زيادة الحركة السياحية إلى التدفقات الخارجية للسياحة المصرية من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى نشاط حركة السياحة الداخلية حيث إن أغلب المصريين استغلوا طول فترة إجازة عيد الفطر المبارك واستغلالها لقضائه في إحدى المدن الساحلية.

وأوضح هزاع أن هناك إقبالا من أسواق ألمانيا وأسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أن هناك تدفقات سياحية من الأسواق العربية.