الجمعة 19 أبريل 2024
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مصر

بمشاركة 96 لاعبًا.. انطلاق النسخة 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برعاية النسخة الـ 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش التي تستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 96 لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم من ضمنهم الـ 16 الأوائل المصنفين على العالم.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي - في بيان اليوم الجمعة - إلى أهمية رعاية الهيئة لفاعليات مثل هذه البطولات لما لها من أهمية في الترويج والدعاية للمقصد السياحي المصري بصفه عامة ولمنتج السياحة الرياضية بصفة خاصة مما يعكس مدى قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية واستضافة كبار اللاعبين المحترفين على أرضها من مختلف الرياضات وهو ما يسهم في دعم الصورة الذهنية عن مصر بمختلف دول العالم لاسيما وأن بطولات الإسكواش تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم فضلًا عما تتمتع به من نسب متابعة كبيرة من مختلف الجنسيات.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لفاعليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم في خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية وبما يسهم في الترويج والدعاية لمحافظة البحر الأحمر وما بها من مقومات وأنشطة سياحية مختلفة ومتنوعة.

تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية للاعبين المشاركين

كما ستقوم الهيئة بتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية للاعبين المشاركين في فاعليات البطولة، كما ستشارك الهيئة بإقامة مكتب استعلامات سياحي بمقر البطولة مزود بشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية الموجودة بالمقصد السياحي المصري، والمنتجات السياحية التي يتمتع بها بميزة تنافسية والتي تُركز الوزارة على الترويج لها في ضوء استراتيجيتها لتنمية السياحة في مصر.

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 بالإضافة إلى قيام موظفي الهيئة الموجودين بمكتب الاستعلامات بالبطولة بتقديم المعلومات السياحية اللازمة للجمهور واللاعبين المشاركين، وتزويدهم بالمواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها لا سيما تلك الموجودة بالغردقة والبحر الأحمر.

وزارة السياحة والآثار المصرية العامة للتنشيط السياحي بطولة الجونة الدولية للاسكواش الترويج والدعاية للمقصد السياحي بطولات الإسكواش

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