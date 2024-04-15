الإثنين 15 أبريل 2024
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مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك في منتدى الاستثمار السياحي الأفريقي TIFA بجنوب أفريقيا

احمد يوسف
احمد يوسف

 

شاركت وزارة السياحة والآثار؛ خلال الأيام الماضية  في الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار السياحي الأفريقي TIFA والذي انعقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى على هامش WTM Africa، ويستهدف العمل على إبراز المقاصد السياحية المضيفة والمشاركة وما تتمتع به من وجهات سياحية ومناطق جاذبة ومواقع استثمارية مما يساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية، بجانب تسهيل تطوير ونمو الشركات الناشئة Start-ups في قطاع السياحة.

وقد شارك في حضور هذا المنتدى ممثلًا عن الوزارة ونيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر أيضًا عدد من الوزراء والمسئولين بالدول الأفريقية المعنيين بالشأن السياحي، بالإضافة إلى عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار والبنوك ومؤسسات التمويل، وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة دول، وتم التنسيق لمشاركة الوزارة في المنتدى مع وبحضور الوزير المفوض التجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب التجاري في بريتوريا، وتحت مظلة السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.

وقد شمل المنتدى على 7 جلسات حوارية و14 عرضاُ تقديميًا، تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات منها سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار في السياحة، والسياحة الخضراء وآليات تطبيق السياحة المستدامة، وتعزيز الاستثمار السياحي، والضيافة والفندقة، والتنافسية والبنية التحتية الخاصة بالسفر في الدول الافريقية.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد يوسف، من خلال عرض تقديمي، حجم التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وحجم استثمارات الدولة المصرية المختلفة والجهود التي تقوم بها لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتأثير ذلك الإيجابي على الصناعة في الوقت الحالي والمستقبلي وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

كما تحدث عن المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، وإبراز تنوع المنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها وتركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية، سياحة العائلات، وسياحة المغامرات.

وأشار أيضًا إلى الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومحاور الرئيسية الثلاث، من حيث استهداف زيادة القدرة الناقلة للطيران، وزيادة أعداد الغرف الفندقية والفرص المتاحة للاستثمار في هذا الإطار، والعمل على تطوير التجربة السياحية في مصر، مستعرضًا حوافز الاستثمار الفندقي التي من المقرر أن تقدمها مصر ومن شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.
 

وزارة السياحة والآثار الاستثمار السياحي وجهات سياحية مناطق جاذبة قطاع السياحة خبراء الاقتصاد

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