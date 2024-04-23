طقس اليوم.. موجة شديدة الحراراة والقاهرة تسجل 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء موجة شديدة الحرارة تنتهي مع نهاية الأسبوع، على أن تكون ذروة الارتفاع غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، وتسجل على القاهرة 38 درجة.

تحذيرات الأرصاد

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتباع التعليمات للحماية من الطقس شديد الحرارة، ومنها:

- عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

- ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

وحذرت أيضا مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء الذي يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق فى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

نشاط الرياح

تتوقع أيضا استمرار نشاط رياح مثيرة للأتربة اليوم الثلاثاء لكن سيكون مؤثرًا بشكل كبير على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ما قد يسبب تدهورا وانخفاضا في الرؤية الأفقية، فيما يشهد يوم الأربعاء أتربة عالقة في طبقات الجو، على أن تعود الحالة الجوية للتحسن اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أنحاء البلاد كافة.

حالة البحر

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.