الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية

طقس حار
طقس حار

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض صحراوي موجود على الصحراء الإفريقية، ووصل إلى صحراء ليبيا، ما أدى لأتربة مثارة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إلى أن المنخفض يتحرك الليلة نحو الحدود الغربية لمصر، ويحمل كتلًا شديدة الحرارة، حيث تتعرض البلاد لطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء حتى القاهرة والسواحل الشمالية.

وأوضح أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية.

ونوّه إلى إثارة الرمال والأتربة على الصحراء الغربية، حيث يشهد القطاع الغربي تدهورًا في مستوى الرؤية الأفقية متأثرًا بالرياح المثارة في ليبيا، والتي تصل إلينا أقل حدة، وتنتهي بدخول كتل شمالية درجات حرارتها أقل، تؤثر على السواحل الغربية، يوم الخميس، وتشمل كافة مناطق الجمهورية، يوم الجمعة.

وختم بأن يوم الجمعة يشهد فرص سقوط أمطار تصل لأمطار متوسطة وأـمطار رعدية على الجنوب الشرقي من البلاد، في حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد.

 

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