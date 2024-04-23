الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. وتنتهى فى هذا الموعد

الطقس
الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تصل الدرجة العظمى على القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية غربًا.

درجة الحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أما فيما يخص درجات الحرارة، فتسجل القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.

هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية شديد الحرارة رياح القاهرة الكبرى

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"الأرصاد" تحذر: طقس شديد الحرارة بدءًا من الثلاثاء

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