"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. وتنتهى فى هذا الموعد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تصل الدرجة العظمى على القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية غربًا.

أما فيما يخص درجات الحرارة، فتسجل القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.