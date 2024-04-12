الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مع قرب موعده.. غموض مصير موسم الحج المسيحى بسبب حرب غزة

جريدة الدستور

تفصلنا أيام قليلة، عن الموعد المقرر لانطلاق موسم الحج المسيحي بالقدس بالتزامن مع احتفالات الكنائس بعيد القيامة المجيد 2024.

وقد تسببت الأزمة الفلسطينية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، في فرض قيود مشددة على الدخول إلى مدينة القدس، خاصة مع تزامن قرب موسم حج المسيحيين 2024، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الحج المسيحي هذا العام بسبب حرب غزة؟

 

مصير الحج المسيحي هذا العام بسبب حرب غزة

ومن جهته كشف أديب جودة الحسيني، أمين كنيسة القيامة بالقدس، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن مصير الحج المسيحي لهذا العام، قائلًا إن الحج هذا العام سيكون كما هو الحال اليوم سيقتصر على الصلوات فقط بسبب الحرب، أما الأوضاع في المدينة المقدسة فهي سيئة جدًا حتى هذه اللحظة.

 

لا سياحة في الأراضي المقدسة

وتابع: نحن في موسم الأعياد والمفروض في هذه الأيام أن يكون أعداد هائلة من الحجاج لكن بسبب الحرب على غزة لا سياحة في الأراضي المقدسة منذ بدء الحرب أي منذ ستة أشهر والسياحة معدومة في الأراضي المقدسة.

 أما عن اقتصار الحج على أهالي القدس فقط، وأعداد المشاركين من أهالي القدس أوضح، من يستطيع أن يتواجد منهم لن يكون هناك مانع، لكن دائمًا شرطة الاحتلال تشدد علي إغلاق الطرق والوصول إلى كنيسة القيامة، حتى وإن لم يكن هناك حجيج من خارج البلاد، حتى لو لم يوجد حجيج الشرطة الإسرائيلية تحدد أعداد المشتركين.

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