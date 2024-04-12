أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط يقدمون التنهئة لقيادات المحافظة بمناسبة العيد

واصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

إذ قدم الأنبا أندراوس مطران ابوتيج وصدفا والغنايم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط التهنئة أمس بعيد الفطر المبارك، لقيادات محافظة أسيوط.

وزار وفد مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء وائل فؤاد زكي مدير الأمن وقيادات المديرية.



تهنئة إيبارشية القوصية والدير المحرق بعيد الفطر



زار الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، وبرفقتهما وفد من كهنة ورهبان وأراخنة الإيبارشية والدير مبنى محافظة أسيوط وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في الاستقبال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء وائل فؤاد مدير الأمن وقيادات المديرية، وأيضًا زار نيافتهما مركز ومدينة القوصية لتقديم التهنئة لرئيسه اللواء محمد عزت.

