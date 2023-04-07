اليوم.. بدء موسم الحج المسيحى بالقدس حتى عيد القيامة المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال أيام بعيد القيامة المجيد، وبدء أسبوع الألام لعام 2023، إذ بدأت اليوم الجمعة أنطلاق أولى رحلات الأقباط لزيارة القدس.



ووفقًا لمصادر قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سعر الفرد في رحلات الحج المسيحي يبدأ من890 دولارًا وحتي 1350 دولارًا.

لافتًا إلى أن السفر سيكون من مطار القاهرة والوصول إلى مطار تل أبيب، وأن الزيارات للقدس تستمر لمده أسبوعًا كاملاً تبدأ قبيل أحد الشعانين وتنتهي بأحد عيد القيامة المجيد.





وفي السياق ذاته أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عن موسم الحج المسيحي وأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد في أبريل 2023.



ولفت إلى أنه يتيح 6 برامج متنوعة لتلك الرحلات تشمل من سبت لعازر إلى أحد العيد، ومن أحد الشعانين إلى أحد العيد، ومن أربعاء أيوب إلى الأربعاء التالي، ومن خميس العهد إلى الخميس التالي، ومن الأربعاء بعد العيد إلى الأربعاء التالى، ومن الخميس بعد العيد إلى الخميس التالي.

وذكر المركز الثقافي القبطي أن البرامج تشمل: "الإقامة بفنادق بالقدس وبيت لحم 4 و5 نجوم بالفطار والعشاء، وجميع الإجراءات ورسوم الفيزا والموافقة الأمنية، وجميع الزيارات ورسوم الدخول إليها، والانتقالات بأتوبيسات سياحية مكيفة ومزودة بالإنترنت، ورحلة بحرية ببحيرة طبرية، وجبل التجلي والصعود بالتلفريك لجبل التجربة، وزيارة كنيسة القيامة والقبر المقدس وأهم الزيارات المقدسة بالأماكن وهي القدس القديمة - الناصرة - طبرية - أريحا - عين كارم - كفر ناحوم - نهر الأردن - العزرية - بيت لحم - بيت ساحور - يافا - اللد - تل أبيب وغيرها من الأماكن المقدسة، والنزول بنهر الأردن والحصول على شهادة تقديس مختومة، يوم غداء سمكة بطرس بأفخر المطاعم للبرامج المستمرة إلى بعد العيد والطيران مباشر على مصر للطيران ولم يحدد سعره بعد".



ويشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة، وهي "عين كارم، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحقل الرعاة، ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، وكنيسة المهد".

ويتم الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلي، مع نهاية الرحلة، يكون على الحجاج زيارة جبل صهيون، حيث قبر الملك داود، وكنيستي صياح الديك ونياحة مريم العذراء، ثم المشي على خطى السيد المسيح فى طريق الآلام عبر ١٤ مرحلة، والتوجه إلى منزل قيافا، حيث حبس المسيح، والمرور بالتتابع على كنائس القديسة حنا وبير سلوام والجلد، حتى الوصول إلى كنيسة القيامة التي تحتوي على الجلجثة، أي مكان صلب المسيح، وعمود الجلد ومكان التكفين والقبر المقدس، والختام يكون مع حضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح.

ثم يقصد الحجاج مدينة الناصرة لزيارة كنائس البشارة وقانا الجليل والتبغا أو عين السبع، وهى كنيسة معجزة الخبزات الخمس والسمكتين، ثم الصعود إلى جبل التطويبات، قبل التوجه إلى كفر ناحوم لزيارة منزل حماة التي شفاها السيد المسيح من الحمى.

كما يتضمن البرنامج زيارة أريحا، وهناك يصعدون إلى جبل التجربة وزيارة الكنيسة فى قمته، ثم التوجه إلى شجرة زكا، قبل أن يطلوا على وادي قمران، الذي اكتشفت فيه مخطوطات العهد القديم.