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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

طقس حار
طقس حار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2،25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1،5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الإدارية 41 28 
6 أكتوبر 40 24
بنهــا 41 29
دمنهور 38 27
وادى النطرون 41 28
كفرالشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 41 29
شبين الكوم 40 25
طنطا 39 27
دمياط 31 22
بورسعيد 31 21
الإسماعيلية 40 27
السويس 41 27
العريش 39 18
رفح 39 17
رأس سدر 35 21
نخل 37 21
كاترين 30 18
الطور 34 23
طابا 35 25 
شرم الشيخ 37 27
الاسكندرية 37 24
العلمين الجديدة 36 23
مطروح 23 18
السلوم 23 17
سيوة 36 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 25
شلاتين 36 24
حلايب 33 25
أبو رماد 35 23
رأس حدربة 31 25
الفيوم 41 29
بني سويف 42 24
المنيا 42 29
أسيوط 43 29
سوهاج 43 28
قنا 43 28
الأقصر 42 29
أسوان 42 30
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 42 25

درجات الحرارة الأرصاد طقس شديد الحرارة طقس هيئة الأرصاد الجوية

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