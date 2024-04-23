تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء.. ماذا يحدث غدا؟ (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء 24 إبريل، مؤكدة استمرار الإرتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من أجواء شديدة الحرارة من الغد وحتى يوم الخميس، مشيرة إلى أنَّ ذروة الارتفاع تكون بدءًا من غدٍ الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية

وأوضحت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ البلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس الأربعاء

وتوقعت نشاط الرياح غدًا الأربعاء على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

نصائح الأرصاد

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كافة التدابير الصحية للحماية من الطقس شديد الحرارة، محذرة من عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

كما نصحت الأرصاد بشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، فضلًا عن ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

ويسود غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

طقس الأربعاء