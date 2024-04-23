الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس الأربعاء.. ماذا يحدث غدا؟ (صور)

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء 24 إبريل، مؤكدة استمرار الإرتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من أجواء شديدة الحرارة من الغد وحتى يوم الخميس، مشيرة إلى أنَّ ذروة الارتفاع تكون بدءًا من غدٍ  الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية

وأوضحت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ البلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس الأربعاء

وتوقعت نشاط الرياح غدًا الأربعاء على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

حالة الطقس غدا الأربعاء.. "الأرصاد" تحذر من الموجة الحارة وموعد انكسارها

الأرصاد: درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 41

نصائح الأرصاد

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كافة التدابير الصحية للحماية من الطقس شديد الحرارة، محذرة من عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

كما نصحت الأرصاد بشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، فضلًا عن ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

ويسود غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

طقس الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 
                                     الصغري   |   العظمي   
القاهرة                               19°           40°             
القليوبية                             20°            39°.            
الجيزة                                19°            40°
السلوم                                19°            37°
مطروح                             18°             32°
العلمين                               20°.           34°
واحة سيوة.                      18°               40°
الاسكندرية                         19°             32°
البحيرة                               21°            39°
كفرالشيخ                           20°             38°
دمياط                                19°             24°
بورسعيد                             18°            25°
العريش                              19°            27 °
رفح                                   18°             26°
الدقهلية                             20°               39°
الغربية                               19°               40°
الشرقية                              21°              40°
المنوفية                              19°            39°
الاسماعيلية.                       20°             38°
القنطرة غرب.                     21°.            38°
السويس.                            19°            37°
فايد.                                 20°.           38°
نخل                                  19°            34°
سانت كاترين.                      18°             28°
شرم الشيخ.                        17°            33°
الطور.                                16°            32°
راس سدر                           17°.           30°
ابو زنيمة.                           16°.           29°
ابو رديس.                          17°.           29°
دهب.                               18°.            33°
نويبع.                               19°.            30°
زعفرانة.                            18°.            29°
راس غارب.                         19°.           29°
الغردقة.                             18°             28°
سفاجا.                              19°.            28°
مرسى علم                         18°             30°
بورغالب.                           20°.            30°
القصير.                             19°.             29°
راس بناس.                        19°.            35°
شلاتين.                             19°             34°
ابورماد.                             19°.             33°
حلايب.                              18°             32°
راس حدربة.                       19°.            31°
الواحات البحرية.                 19°.           39°
الفرافرة.                             18°.           39°
الدخلة.                               18°.          40°
الخارجة.                            19°.           40°
الفيوم.                               18°             39°
بنى سويف                         19°             39°
المنيا.                                17°             40°
اسيوط.                             18°             40°
سوهاج.                             18°            41°
قنا.                                   19°               40°
الاقصر.                               20°            40°
ادفو.                                 22°.           41°
اسوان.                              20°            40°
الوادى الجديد.                     17°            39°

الأرصاد حالة الطقس الطقس هيئة الارصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة لتصل بالقاهرة الكبرى لـ41 درجة مئوية

موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

مهرجان القاهرة الأدبي

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك