الباز: أحسد محمد صلاح على هدوء أعصابه وإدارته لموهبته

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يحسد اللاعب محمد صلاح؛ ليس لأنه أصبح على عتبة أن يصبح اللاعب الأغلى في العالم، بعد العروض التي تتصاعد من اتحاد جدة السعودي لضمه من ليفربول، ولكن على هدوء أعصابه وطريقة إدارته لموهبته.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة جدل عالمية حول محمد صلاح، فهناك صحف سعودية وبريطانية وعالمية تتحدث عن صفقة القرن، موضحًا أن صفقة محمد صلاح الآن هي أهم صفقة في العالم الآن.

أشفق على الإعلام في العالم لعدم توصله لمعلومة مؤكدة

ولفت إلى أنه رغم كل التصريحات والتأكيد والنفي والانفرادات إلا أن محمد صلاح ملتزم الصمت، هو ومدير أعماله رامي عباس، متابعا: "نجاح محمد صلاح ليس مجانا ووصوله لهذه المكانة ليس مجانًا، فهو يدير نفسه بقوة أعصاب، ويعمل بهدوء شديد جدًا، ومحدش قدر يستفزه، وهو يوميًا ينشر صور من حياته وهو يقضي إجازاته وغيرها".

وأردف: "أشفق على الإعلام في العالم كله لأن محدش قادر يوصل لمعلومة حقيقة حول صفقة صلاح، ومحدش قادر يحسم هل ينتقل صلاح للدوري السعودي أو لا"، منوهًا أن محمد صلاح تحول إلى معركة إعلامية، وتغطية صفقة انتقال صلاح أو بقاؤه في ليفربول بالأمنيات فكل فريق يقول ما يتمناه.

وأشار إلى أن الموضوع ليس مجرد لاعب كرة ولا صفقة رياضية، ولكنه تحول إلى أيقونة ورمز لصراع نفوذ وصراع قوي.