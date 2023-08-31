الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الحملات ضد الدولة هدفها تصدير اليأس والإحباط للمواطنين

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تتعرض للعديد من الحملات التي تستهدف تصدير اليأس والإحباط للمواطنين.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "في النهاية المواطن هو المستهدف من هذه الحملات، مستهدف تشكيك المواطن في كل شيء".

حملات الهدف منها خلق حالة من عدم الرضا

وأكد أن هذه الحملات هدفها تسخين الناس وخلق حالة من عدم الرضا عما يحدث طوال الوقت، متابعًا: "نعم هناك أمور تجعل المواطن غير راضٍ، لكن المفروض ده يحفزه على التفاعل والتعامل ومحاولة حل المشكلات والتصدي للتحديات".

وتابع: "لكن مَن يحاول يحبطك ويشكك طوال الوقت ويجعلك طوال الوقت مكتئبًا يريد أن يوصلك لحالة إن مفيش أي حاجة حصلت في البلد، وأنت مساهمتش في أي حاجة، وأن مفيش أي حاجة كويسة ومفيش أمل واللي جاي أسوأ من اللي فات، طول الوقت يعيشك في حالة شلل وإحباط تجعلك غير قادر على أي شيء".

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