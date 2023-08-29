الباز: استمرار الرئيس السيسى ضرورة لهذه الأسباب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المصريين نزلوا في 2013 وطلبوا من وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وقتها أن يتدخل وينقذ البلد من الإخوان، وأن يترشح للانتخابات الرئاسية، لأن السيسي وقتها كان مرشح الضرورة.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، أن الضرورة لم تنتفِ الآن، وعندنا مشاكل اقتصادية ترتبت على أوضاع عالمية وسياسات داخلية، وتبرص بالبلد وعندنا منافسات إقليمية ودول تريد أن تقفز على أكتاف مصر.

انضمام مصر لتكتل "بريكس" شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

ولفت إلى أن الرئيس السيسي خلال 10 سنوات استطاع بنسبة كبيرة، القضاء على العشوائيات، وتم الانتهاء من بنية تحتية قوية، وأن البلد الآن قادر على منافسة دول كبيرة، منوهًا بأن مصر انضمت لتكتل مهم مثل "بريكس"، وهذه شهادة ثقة في مستقبل مصر الاقتصادي.

وتابع: "للأسف كل واحد بيبص هو استفاد إيه بس، لما تقوله إن الرئيس السيسي قضى على العشوائيات وفيروس سي، وتم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة".