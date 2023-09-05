فيتوريا لجماهير الكرة المصرية: نحن الآن في مرحلة التطور والابتكار (صورة)

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على طمأنة جماهير الكرة المصرية على أحوال الفريق، قبل بدء معسكر الأجندة الدولية.

وكتب فيتوريا في إنستجرام: “في كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة من نوعها، في هذه المرحلة، نريد التطور والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد”.

وأضاف: "نحن نمضي قدماً معاً! ومع كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة من نوعها".

واختتم قائلا: “في هذه المرحلة، نريد التطور والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد. نحن ما زلنا معاً”.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وودية تونس

ويستهل المنتخب الوطني، الأجندة الدولية خلال شهر سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب إثيوبيا، الجمعة المقبلة الموافق 8 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المؤهلة لـ"كوت ديفوار 2024".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني، قد ضمن التأهل رسميا لكأس الأمم الإفريقية، عقب تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة.

كما تمكن منتخب غينيا، من مرافقة الفراعنة خلال "كان 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني من المجموعة ذاته، برصيد 9 نقاط، من 3 فوز وهزيمتين.، بينما لم يحقق المنتخبين أي تعادل حتى الآن.

كما يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التونسي، وديا بالقاهرة يوم 12 سبتمبر الحالي.

فيتوريا يعلن عن قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وتونس

وكان فيتوريا، أعلن في وقت سابق عن قائمة الفرعنة، لمواجهتي إثيوبيا وودية تونس، حيث جاءت على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.