السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة الجزائري

أصبح البحث عن موعد مباراة السوبر الإفريقي، بين فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، هو رقم واحد على كل محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، مساء الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وسيدخل المارد الأحمر، المواجهة المرتقبة والمنتظرة من جميع متابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة و الأهلاوية بصفة خاصة، لاستكمال الموسم التاريخي والاستثنائي 2022/2023، والذي نجح الأهلي من خلاله في حصد 5 ألقاب متنوعة ما بين محليا وقاريا، وهي الدوري الممتاز ونسخة كأس مصر موسم 2021/2022، ودوري أبطال إفريقيا، ولقبي للسوبر المحلي.

كما يسعى المارد الأحمر، للتتويج بالنجمة التاسعة من البطولة القارية.

ويأتي ذلك، بعد نتائج المارد الأحمر المميزة، داخل القارة السمراء مؤخرا، وحصد 3 ألقاب بدوري أبطال إفريقيا، من أصل أربعة نهائيات شارك فيها مؤخرا.

الأولى كانت عام 2020، في نهائي القرن الشهير، أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، بقذيفة محمد مجدي أفشه "القاضية ممكن"، بنتيجة 2/1.

وفي نسخة 2021، واصل الأهلي، هيمنته على عرش الكرة الإفريقية، واستطاع تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي والعاشر في تاريخ القلعة الحمراء، على حساب كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي بنتيجة 3/0.

وفي نسخة 2023 الماضية، نجح المارد الأحمر، في استعادة اللقب مجددا، والحصول على النجمة الحادية عشر من الأميرة السمراء، ورد اعتباره من الوداد البيضاوي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2)، بعدما تسبب الفريق المغربي، في حرمانه من تحقيق إنجاز تاريخي وفريد على مستوى الأندية “لو حدث”، وهو التتويج بالمسابقة القارية 3 مواسم متتالية، حيث حقق اللقب على حساب الأهلي في نسخة 2022، بهدفين دون رد.