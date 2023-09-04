رسميًا.. "كاف" يعلن عن طاقم مواجهة الأهلى واتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقى

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الستار عن طاقم تحكيم المواجهة المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

وشهد طاقم التحكيم المكلف من قبل "كاف"، بإدارة المباراة المنتظرة بين بطل مصر والفريق الجزائري، تواجد عنصر نسائي على تقنية الفيديو وهي «ماريا ريفيت» من موريشيوس، ويعاونها المغربي عادل زوراق.

طاقم تحكيم مواجهة الأهلى واتحاد العاصمة على لقب السوبر الإفريقى

ويقود المباراة الجابوني بيير جيسلان أتشو، حكما للساحة، ويساعده مواطنه بوريس ديتسوجو حكم مساعد أول، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو حكم مساعد ثان.

بينما يتولى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ماريا ريفيت من موريشيوس، ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويستعين "كاف" بسيدة في تقنية VAR لأول مرة في تاريخ المسابقة.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى على لقب السوبر الإفريقى

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري، بمدينة الطائف السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

ويدخل المارد الأحمر، المباراة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في نسخة المنتهية، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 3/2.

بينما يخوض اتحاد العاصمة المباراة، كونه حامل لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

غالى يمثل الأهلى بقرعة مونديال العالم للأندية «2023»

وفي سياق مختلف، يمثل حسام غالي نادي الأهلي بقرعة كأس العالم للأندية، بناء على تكليف من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تسحب قرعة مونديال العالم للأندية «2023»، غدًا الثلاثاء 5 سبتمبر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الأهلي يشارك بكأس العالم للأندية، بصفته بطل إفريقيا بجانب أبطال بقية القارات الأخرى المختلفة ونادي اتحاد جدة السعودي البلد المستضيف للحدث العالمي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، بـ"جدة"، خلال الفترة من 12 وحتى 20 ديسمبر المقبل.

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الأخيرة 2022.