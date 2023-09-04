الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة أنس جابر المقبلة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023

أنس جابر
أنس جابر

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023، يبحث عنه عشاق اللعبة لمعرفة آخر نتائج المسابقة، خاصة وأنها تشهد مشاركة النجمة التونسية أنس جابر.

آخر نتائج بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، مباراة قوية بين البولندية إيجا شيانتيك، المصنفة الأولى عالميًا في التنس، ومنافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو، المصنفة رقم 20 عالميًا.

وفي مفاجأة قوية للجميع، خرجت حاملة اللقب إيجا شيانتيك من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023، بعد خسارتها أمام اللاتفية إيلينا أوستابنكو بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد "آرثر آش"، فجر اليوم الاثنين.

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وجاءت النتيجة بالتفصيل كالآتي: 3-6 و6-3 و6-1.

وبدأت شيانتيك بطريقة خاطئة، لتساعد أوستابنكو في كسر الإرسال بالشوط الأول بخطأ مزدوج وضربتين أماميتين دون دقة.

وبضربة أمامية ناجحة كسرت أوستابنكو إرسال منافستها في نقطة حسم اللقاء لتمدد سلسلة انتصاراتها وتصبح 4-صفر أمام شيانتيك.

ولم تخسر اللاعبة البولندية، الفائزة بـ4 ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، أي مجموعة قبل مواجهة أوستابنكو.

وتلتقي أوستابنكو -بطلة فرنسا المفتوحة 2017- في الدور المقبل، مع الأميركية كوكو جوف، المصنفة السادسة، التي أطاحت باللاعب كارولين فوزنياكي.

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موعد مباراة أنس جابر المقبلة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023

وتستعد اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميًا، لمواجهة منافستها الصينية تشينوين تشنج، المصنفة رقم 23 عالميًا، في الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، اليوم الاثنين، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكانت أنس جابر قد تأهلت لهذا الدور، بعدما تغلّبت على التشيكية ماري بوزكوفا، المصنفة رقم 31 عالميًا، بنتيجة 2-1، بواقع (5-7 و7-6 و6-3)، في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و55 دقيقة.

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