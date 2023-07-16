فوندروسوفا هي الثانية التي تمنع أنس جابر من التتويج بويمبلدون

شاءت الأقدار أن تكون المواجهة الأولى بين التونسية أنس جابر السادسة على مستوى العالم، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي ترتيبها 42 عالميا في بطولة ويمبلدون في النهائي الذي انتهى بنتيجة مخيبة للآمال العربية، وهي هزيمة جابر بمجموعتين دون رد بنفس النتيجة 4 – 6.

وبذلك تفشل جابر للمرة الثانية على التوالي في التتويج بلقب ويمبلدون حيث في العام الماضي خسرت أيضا في النهائي أمام الكازاخية الينا رايباكينا بمجموعة مقابل مجموعتين إذ بالرغم من البداية الجيدة للغاية حيث تمكنت من حسم المجموعة الأولى بنتيجة 6 – 3 لكنها انهزمت في المجموعتين الثانية، والثالثة بنفس النتيجة 2 – 6.

وفي البطولة المنتهية تجاوزت جابر في الدور 1 البولندية ماجدلينا فرش بمجموعتين دون رد بنفس النتيجة 6 – 3.

وفي الدور 2 الصينية زهوتشان باي بمجموعتين دون رد بنفس النتيجة 6 – 1.

وفي الدور 3 الكندية بيانكا اندريسكو بمجموعتين مقابل مجموعة إذ انهزمت في المجموعة الأولى بنتيجة 3 – 6 بعدها تمكنت من الفوز في المجموعتين الثانية، والثالثة بنتيجتي 6 – 3، و6 – 4 على الترتيب.

وفي الدور 4 التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 – 0 في المجموعة الأولى، وبنتيجة 6 – 3 في المجموعة الثانية.

وفي دور الثمانية انتقمت من رايباكينا، وهزمتها بمجموعتين مقابل مجموعة حيث خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 6 – 7 لكنها استطاعت أن تتغلب في المجموعتين الثانية بنتيجة 6 – 4، والثالثة بنتيجة 6 – 1.

وفي دور قبل النهائي أرينا سابالينكا من روسيا البيضاء بمجموعتين مقابل مجموعة حيث إذ انهزمت في المجموعة الأولى بنتيجة 6 – 7 لكنها تمكنت من الفوز في المجموعتين الثانية بنتيجة 6 – 3، والثالثة بنتيجة 6 – 4.

على الجانب الآخر، أقصت فوندروسوفا في الدور 1 الأمريكية بيتون ستيرنز بمجموعتين دون رد بنتيجتي 6 – 2 في المجموعة الأولى، و7 – 5 في المجموعة الثانية.

وفي الدور 2 الروسية فيرونيكا كودميرتوفا بمجموعتين دون رد بنفس النتيجة 6 – 3.

وفي الدور 3 الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين دون رد بنتيجتي 6 – 1، و7 – 6 على الترتيب.

وفي الدور 4 مواطنتها ماري بوزكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة خسرت خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 6 – 7 لكنها استطاعت أن تتغلب في المجموعتين الثانية بنتيجة 6 – 4، والثالثة بنتيجة 6 – 3.

وفي دور ربع النهائي الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين مقابل مجموعة إذ فازت في المجموعتين الأولى، والثالثة بنفس النتيجة 6 – 4، وانهزمت في المجموعة الثانية بنتيجة 2 – 6.

وفي دور الأربعة الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين دون رد بنفس النتيجة 6 – 3.

إذن نجحت فوندروسوفا في تحقيق أول ألقابها في البطولات الكبرى لكرة المضرب ( جراند سلام ) في ثاني مرة تنجح في الوصول إلى النهائي لكن في بطولتين مختلفتين حيث كانت المرة الأولى في بطولة رولان جاروس 2019، وانهزمت على يد الأسترالية آشلي بمجموعتين دون رد بنتيجتي 6 – 1، و6 – 3 على الترتيب.