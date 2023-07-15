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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كلاكيت ثانى مرة".. أنس جابر تخسر نهائى ويمبلدون على يد المصنفة 46 عالميًا

اللاعبة التونسية
اللاعبة التونسية أنس جابر

فازت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، حيث تمكنت من هزيمة اللاعبة التونسية أنس جابر في المباراة النهائية، وبذلك حرمتها من الفوز باللقب الكبير الأول، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم.

 

فازت اللاعبة فوندروشوفا، التي تحتل المرتبة 46 عالميًا، على اللاعبة أنس جابر، التي تحتل المرتبة السادسة عالميًا، بفارق مجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-4.

 

وخاضت أنس جابر اليوم ثالث نهائي لها في بطولات "جراند سلام"، حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي، لكنها خسرت أمام الكازاخية إيلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بعدها بنحو شهرين وخسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك.


حصلت ماركيتا فوندروسوفا على مبلغ 2.350 مليون جنيه إسترليني بعد فوزها ببطولة ويمبلدون، وتُعد هذه الجائزة الأعلى في جميع بطولات "جراند سلام"، بينما حصلت "أنس" على مبلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني.

 

أول ظهور لـ أنس جابر

جدير بالذكر أنه في عام 2009 كان أول ظهور للاعبة أنس جابر في بطولات كرة المضرب الكبرى من خلال بطولة "جراند سلام" للناشئين، والتي أقيمت حينها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها خسرت في المباراة الافتتاحية أمام اللاعبة الأسترالية لورا روبسون، في حين شهد العام 2010 أولى النتائج المبشرة لجابر، وذلك في بطولة كأس بونفيجليو عندما دخلت في شراكة مع شارلين سيتيون ووصلتا إلى نصف نهائي البطولة.

 

وبعد أسبوعين من هذه البطولة، شاركت "جابر" في بطولة فرنسا المفتوحة، وفازت على المصنفة الثالثة إيرينا خروماتشيفا في الدور نصف النهائي، قبل أن تنهي مشاركتها في المركز الثاني أمام يلينا سفيتولينا.

اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروشوفا اللاعبة التونسية أنس جابر أنس جابر الكازاخية إيلينا رايباكينا غراند سلام فلاشينج ميدوز

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