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رياضة

وزير الرياضة يهنئ ميار شريف بعد تتويجها ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة وميار شريف

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبة ميار شريف وللاتحاد المصري للتنس برئاسة الأستاذ إسماعيل الشافعي، بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

وأشاد "صبحى" بتطور أداء ميار شريف، وإصرارها على تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيدًا من التفوق والإنجازات والتقدم في التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير الشباب أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقًا لها، فضلًا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار "صبحي" إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

ونجحت ميار شريف في تحقيق لقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية علي الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0 بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار تحقيق النتائج المميزة ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية.

إسماعيل الشافعي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية التهنئة التصنيف المباراة النهائية

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