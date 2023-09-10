الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يعلن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم الحكام الذي يدير مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وسانت جورج الإثيوبي يوم 24 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة.

أما مباراة الإياب فتقام أحد يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر في مصر باتفاق الطرفين.

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طاقم حكام مباراة الأهلي وسانت جورج

يدير مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي الحكم التشادي ألفريد أرمي بوسري، ويعاونه مواطنيه بوجالا عيسى وموسى حفيظ.

وسيكون الحكم الرابع عبد الكريم عثمان من تشاد أيضًا، وسيكون أحمد إيدي مراقب المباراة من تنزانيا.

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السوبر الأفريقي سبب تأجيل مواجهة الفريقين

كان من المقرر إقامة مباراة الذهاب بين 15 و17 سبتمبر لكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية وتحديدا ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويلتقي سانت جورج مع الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

وسبق أن واجه الفريق الإثيوبي الفرق المصرية في 11 مباراة سابقة، وانتصر في 3 مباريات وخسر في مثلهم وتعادل في 5 مواجهات.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيخوض مباراة ودية غدا الإثنين أمام طلائع الجيش، قبل السفر يوم الثلاثء المقبل إلى السعودية لخوض المباراة التي ستقام في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

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