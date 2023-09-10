الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الكرة الشاطئية يخسر من البرتغال فى دورة ألعاب البحر المتوسط

منتخبنا الأول لكرة
منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية

خسر منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية من منتخب البرتغال بنتيجة 5-3 بعد مباراة ماراثونية في ثاني مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم ١٦ سبتمبر الجاري.
انتهت أشواط المباراة الثلاثة بالتعادل الإيجابي 3-3 وبعد التعادل في زمن المباراة الأصلي تم لعب شوط اضافي شهد استمرار تقدم منتخب البرتغال لتنتهي المباراة 5-3 للمنتخب البرتغالي.
أحرز أهداف منتخبنا في مباراة اليوم كلا من مصطفى صاصا وهيثم عاطف كوستا ومصطفى شيكا وبذلك يمتلك منتخبنا ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بعد الفوز في أول مباراة على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2
وبذلك ينتظر منتخبنا نتيجة مواجهة الغد بين إيطاليا والبرتغال لتحديد المراكز حيث تنص لوائح البطولة على صعود صاحب المركز الأول في المجموعة للنهائي ويلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة على المركزين الثالث والرابع مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة على المركزين الخامس والسادس.
وتضم مجموعة منتخبنا إيطاليا والبرتغال بعد إعتذار ليبيا عن المشاركة.
وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 
ويضم الجهاز الفني  كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

وحقق ثنائي منتخب مصر للخماسي الحديث يوسف بيومي وحبيبه هيثم الميدالية البرونزية في منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.
وحقق الثنائي المصري الميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية بينما جاء ثنائي إسبانيا في المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة هيراكليون باليونان مصطفى لطفى المدير الفنى أحمد أبوسريع

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