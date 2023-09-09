السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الشاطئية يفوز على إيطاليا في دورة ألعاب البحر المتوسط بهيراكليون

منتخب مصر للشاطئية
منتخب مصر للشاطئية

حقق منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 في أول مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم ١٦ سبتمبر الجاري.

أحرز أهداف منتخبنا حسان محمد وحسام باولو وعبدالنبي لوحا.

مصر Vs البرتغال

يخوض منتخبنا الوطني ثاني مبارياته غدا أمام منتخب البرتغال في الخامسة عصرا في أخر مباريات المجموعة الثانية حيث اعتذر منتخب ليبيا عن المشاركة في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طه عبدالرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت. 

ويضم الجهاز الفني  كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط عن اختيار مدينة بورتيماو واجوا بالبرتغال لاستضافة دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الرابعة المقرر إقامتها عام ٢٠٢٧.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس بمدينة هراكليون باليونان حصول مدينة بريشتينا عاصمة دولة كوسوفو على حقوق تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط الواحد والعشرين المقرر إقامتها عام ٢٠٣٠.

وكانت مدينة تارانتو الإيطالية قد حصلت على حقوق تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط العشرين المقرر إقامتها عام ٢٠٢٦.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط ممثلا لمصر المهندس  شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطبية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان بحضور المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحضور دكتور مهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

يهمك ايضًا..

txt

قادمة من المغرب.. بعثة المصري تصل إلى مطار برج العرب

txt

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-9-2023 والقنوات الناقلة

مصطفى شيكا حسام باولو البحر المتوسط البحر المتوسط الشاطئية الثالثة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

مواد متعلقة

5 انتصارات و10 أهداف تقود منتخب مصرللتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية 2014

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

مسئول سعودى: مهتمون بالتعرف على رؤية مصر 2030

التخطيط: عدد السكان يصل 124 مليونًا بحلول 2032.. ومصر الأولى عربيًا فى معدل الخصوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب