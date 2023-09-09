منتخب الشاطئية يفوز على إيطاليا في دورة ألعاب البحر المتوسط بهيراكليون

حقق منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 في أول مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم ١٦ سبتمبر الجاري.

أحرز أهداف منتخبنا حسان محمد وحسام باولو وعبدالنبي لوحا.

مصر Vs البرتغال

يخوض منتخبنا الوطني ثاني مبارياته غدا أمام منتخب البرتغال في الخامسة عصرا في أخر مباريات المجموعة الثانية حيث اعتذر منتخب ليبيا عن المشاركة في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طه عبدالرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط عن اختيار مدينة بورتيماو واجوا بالبرتغال لاستضافة دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الرابعة المقرر إقامتها عام ٢٠٢٧.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس بمدينة هراكليون باليونان حصول مدينة بريشتينا عاصمة دولة كوسوفو على حقوق تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط الواحد والعشرين المقرر إقامتها عام ٢٠٣٠.

وكانت مدينة تارانتو الإيطالية قد حصلت على حقوق تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط العشرين المقرر إقامتها عام ٢٠٢٦.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط ممثلا لمصر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطبية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان بحضور المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحضور دكتور مهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

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