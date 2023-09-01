كرة القدم الشاطئية و"جودو الناشئين".. بطولات عالمية على أرض العلمين الجديدة

أضحت مدينة العلمين الجديدة حديث العالم أجمع، منذ انطلاق فعاليات مهرجان العلمين في الثالث عشر من يوليو الماضي، تحت شعار "العالم علمين"، والذي استطاع جذب أنظار الجميع بفعالياته الاستثنائية والمميزة على مختلف الأصعدة.

ويُعد مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة، حيث استقبلت المدينة ما يقرب من مليون زائر، فضلًا عن تنظيم العديد من الفعاليات الاستثنائية، خاصة في المجال الرياضي.

وشهد المهرجان بطولات عالمية للرياضات المختلفة، وضم 12 نشاطًا فنيًا وترفيهيًا، لينجح في توجيه الأنظار إليه، سواء داخل مصر أو خارجها، وفي التقرير التالي أبرز البطولات والمنافسات الرياضية التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

بطولة كرة القدم الشاطئية

أُقيمت بطولة نجوم الشاطئ لكرة القدم الشاطئية، بمشاركة ما يزيد على 40 نجمًا من نجوم الكرة المصرية.

البطولة تُوج بها فريق "الكابيتانو"، وهم: حسام غالي، عماد متعب، وليد سليمان، أمير توفيق، سيد معوض، محمد ناجي جدو، على حساب فريق محمد فضل.

بطولة البادل

أُقيمت بطولة دولية لرياضة البادل، شهدت مشاركة 100 لاعب محترف، على 3 ملاعب عالمية، ليُتوج بها الإسبانيان إيكاردو وجارسيا في فئة الرجال، والهولندية روزالين والإنجليزية تيا في فئة السيدات.

البطولة العربية للجودو

أقيمت البطولة العربية لرياضة الجودو للناشئين والبراعم ضمن فعاليات المهرجان خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس الماضي، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية، إضافة لعقد مسئولي الاتحاد العربي للجودو اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة.

بطولة الرالى

نُظمت بطولة الرالي خلال الفترة من 17 وحتى 20 أغسطس الجاري، بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب حول العالم، وذلك بالإضافة إلى:

- سباق سيارات وتحدي جيت سكي وموكب الفراعنة للسيارات.

- عروض للطائرات.

- سباق ترايثلون.

- بطولة لرياضة التيك بول.